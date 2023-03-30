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Медведев назвал украинскую петицию о ядерном оружии свинобандеровским бредом

19:46
  • четверг
  • 30 марта 2023

Он допустил появление ответной петиции о превентивном ударе по Украине

Дмитрий Медведев отреагировал на петицию с требованием разместить на Украине ядерное оружие, которая появилась в четверг на сайте Владимира Зеленского. Ее авторов зампредседателя Совбеза назвал "нациками".

"Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о "возобновлении ядерного статуса Украины" с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия. А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, президент США Джо Байден может и не вспомнить, кому "подарил свой чемодан с кодами". Медведев задался вопросом, как теперь россиянам "отвечать на этот свинобандеровский апокалиптический бред"?

"Можно, вероятно, в форме российской петиции о незамедлительном упреждающем (превентивном) применении российского ядерного оружия в случае, если дед с деменцией всё-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев", - подытожил Дмитрий Медведев.

Ранее на сайте Владимира Зеленского появилась петиция с требованием разместить на Украине американское ядерное оружие или сделать ее страной с собственным оружием такого рода.

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