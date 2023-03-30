В Москве наградили журналиста "ТВ Центра"

Петр Вершинин удостоен специального приза - "За смелость при выполнении журналистского долга"

На торжественной церемонии вручения премии "Золотое перо России", которая прошла в концертном зале "Мир", были отмечены самые яркие журналистские достижения за минувший год.

На главном конкурсе Союза журналистов награды получили 47 человек. Из них семеро стали обладателями того самого "Золотого пера", изготовленного из благородного металла. Шестеро получили звание "Легенды российской журналистики".

Обладателями почетных знаков и специальных призов стали менеджеры, фотожурналисты, а также журналисты, работающие в научном жанре. Второй год подряд особо были отмечены военные корреспонденты, работающие в зоне специальной военной операции. Они удостоились специальных призов - "За смелость при выполнении журналистского долга". Среди награжденных и наш коллега — специальный корреспондент "ТВ Центра" Петр Вершинин. Военкоры получили также боевые награды - два ордена Мужества и медаль "За отвагу".

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