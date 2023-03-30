Путин подписал указ о весеннем призыве

Призыв продлится до 15 июля

Указ о весеннем призыве в четверг подписан российским президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю осуществить с 1 апреля по 15 июля 2023 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе, в количестве 147 000 человек", - говорится в тексте указа.

Путин также поручил уволить "с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек".

В ноябре прошлого года Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в российских Вооруженных силах лиц с иностранным гражданством.

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