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Пушилин: Артемовск продолжает освобождаться

20:45
  • четверг
  • 30 марта 2023

Российские силы работают с нескольких направлений

Киев перебрасывает дополнительные резервы в Артемовск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. При этом он отметил, что подразделения ЧВК "Вагнер" работают с нескольких направлений, а город "продолжает освобождаться".
Украинский пленный назвал причины сдачи бойцов ВСУ в Артемовске

"Приказа сдавать город со стороны украинского режима не поступает. Соответственно, продолжает увеличиваться количество погибших со стороны украинского режима", - сказал Пушилин (цитата по РИА Новости).

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои, он остается одной из самых горячих точек в зоне СВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске Киев столкнется с международным и внутриполитическим давлением.

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