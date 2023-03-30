Захарова ответила Кирби, призвавшему американцев покинуть Россию

Слова Кирби были вызваны задержанием корреспондента WSJ Эвана Гершковича

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал граждан США покинуть Россию после ареста корреспондента WSJ Эвана Гершковича.

"Мне кажется, Джон забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем". Наверное, это было сказано между строк", - написала Захарова в своем Телеграм-канале.

Эван Гершкович - корреспондент московского бюро Wall Street Journal, он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. В четверг Лефортовский суд арестовал американца по делу о шпионаже.

Ранее Захарова отмечала, что это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются для прикрытия другого рода деятельности.

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