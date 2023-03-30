Зеленский рискует, оставаясь на Украине

Украине в конечном итоге придется сдаться, а президент страны Владимир Зеленский сбежит в Израиль, чтобы его не казнили украинцы. Об этом заявил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.

По его словам, украинский народ проснется и "поймет, что с ним просто играли", передает РИА Новости.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Владимир Зеленский рискует, оставаясь на Украине. Он может погибнуть от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности в стране.

По словам Риттера, сейчас у Зеленского еще есть шанс перебраться на Запад и жить там спокойно.

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