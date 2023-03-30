В Ватикане рассказали о состоянии попавшего в больницу Папы Римского

У 86-летнего понтифика бронхит

Папа Римский Франциск стал лучше себя чувствовать благодаря лечению, сообщили в службе печати Святого престола. Врачи диагностировали у 86-летнего понтифика инфекционный бронхит.

"Назначенная терапия с применением антибиотиков на инфузионной основе дала ожидаемый эффект с явным улучшением самочувствия. Исходя из предсказуемого исхода, папа Римский может быть выписан в ближайшие несколько дней", - говорится в сообщении.

Глава католической церкви уже вернулся к работе, пишет РИА Новости. Вторую половину дня он провел "в отдыхе, за молитвой и за рабочими обязанностями", рассказал руководитель Службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Папу Римского госпитализировали в больницу Джемелли в Риме накануне с респираторной инфекцией. В последние дни он жаловался на проблемы с дыханием.

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