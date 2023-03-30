Создатели Midjourney закрыли бесплатный доступ к нейросети

"Из-за чрезвычайного спроса и злоупотреблений"

Разработчики Midjourney закрыли бесплатный пробный доступ к нейросети. Для генерации изображений теперь придется платить не менее 10 долларов в месяц.

Об изменениях в работе нейросети сообщил основатель Midjourney Дэвид Хольц в Discord. По его словам, разработчики пошли на такой шаг из-за "чрезвычайного спроса и злоупотреблений". Компания пробовала ограничить создание изображений техническими средствами, но сделать этого не удалось.

Midjourney подверглась серьезной критике после того, как по Сети распространились созданные нейросетью изображения ареста Дональда Трампа и Папы Римского в пуховике. Многие интернет-пользователи приняли их за реальные фотографии.

В 2022 году руководство Midjourney ввело ограничения на генерацию изображений Си Цзиньпина. Как говорил тогда Дэвид Хольц, хорошие отношения с Китаем для компании важнее.

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