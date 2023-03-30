ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Создатели Midjourney закрыли бесплатный доступ к нейросети

22:44
  • четверг
  • 30 марта 2023

"Из-за чрезвычайного спроса и злоупотреблений"

Разработчики Midjourney закрыли бесплатный пробный доступ к нейросети. Для генерации изображений теперь придется платить не менее 10 долларов в месяц.

Дикторы просят депутатов ограничить возможности нейросетей
Московский студент за сутки написал диплом с помощью нейросети

Об изменениях в работе нейросети сообщил основатель Midjourney Дэвид Хольц в Discord. По его словам, разработчики пошли на такой шаг из-за "чрезвычайного спроса и злоупотреблений". Компания пробовала ограничить создание изображений техническими средствами, но сделать этого не удалось.

Midjourney подверглась серьезной критике после того, как по Сети распространились созданные нейросетью изображения ареста Дональда Трампа и Папы Римского в пуховике. Многие интернет-пользователи приняли их за реальные фотографии.

В 2022 году руководство Midjourney ввело ограничения на генерацию изображений Си Цзиньпина. Как говорил тогда Дэвид Хольц, хорошие отношения с Китаем для компании важнее.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Midjourney
Midjourney
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.