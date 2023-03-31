ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперт: Киеву не удастся уничтожить Украинскую православную церковь

08:48
  • пятница
  • 31 марта 2023

Даже в случае выселения из Киево-Печерской лавры

Почему киевский режим ополчился на УПЦ? Грозит ли ей ликвидация? И может ли каноническая церковь рассчитывать на поддержку христиан других стран?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил православный публицист Сергей Худиев. 

"Я не думаю, что Украинскую православную церковь удастся уничтожить. Хотя цель Киевом такая ставится. УПЦ - это церковь, которая продемонстрировала огромную сплоченность. И даже если их выгонят из Киево-Печерской лавры, это не будет последним днем Украинской православной церкви", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Худиева смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Верующие на Украине
Верующие на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.