Эксперт: Киеву не удастся уничтожить Украинскую православную церковь

Даже в случае выселения из Киево-Печерской лавры

Почему киевский режим ополчился на УПЦ? Грозит ли ей ликвидация? И может ли каноническая церковь рассчитывать на поддержку христиан других стран?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил православный публицист Сергей Худиев.

"Я не думаю, что Украинскую православную церковь удастся уничтожить. Хотя цель Киевом такая ставится. УПЦ - это церковь, которая продемонстрировала огромную сплоченность. И даже если их выгонят из Киево-Печерской лавры, это не будет последним днем Украинской православной церкви", - отметил эксперт.

Полный комментарий Сергея Худиева смотрите в видео

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