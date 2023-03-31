В США сочли порнографией искусство Ренессанса

Директора школы в городе Таллахасси даже уволили

Это в вашей Италии он Давид, образец классической скульптуры, а в Америке - чистая порнография! В частной школе в американской Флориде сдуру решили познакомить детей с искусством Ренессанса. И тут понеслось. Маленькие американцы насмотрелись на статую Давида работы Микеланджело, изучили фреску "Сотворение Адама" и не могли оторвать глаз от репродукции картины Боттичелли "Рождение Венеры". Дома все и рассказали родителям. Родители забили тревогу и поставили вопрос ребром: это что за порнографию вы втюхиваете нашим малолеткам? Директора школы вышибли коленом под зад.

Сесилия Хольберг, директор галереи Академии изящных искусств во Флоренции, где хранится вся эта "порнография", поверить не могла в эту историю. Оказалось - правда. Мы, конечно, можем посмеяться над дремучими американцами, живущими в никому не известном городке Таллахасси. Для которых Давид - герой фильма для взрослых.

Зато, как сообщает Fox News, в более продвинутых школах детям предлагают дискуссии на такую тему, например: "Объясните разницу между сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью". Важнее этого сейчас нет ничего! Это вам не тычинки от пестиков отличать.

В штате Огайо в рамках программы "гендерной толерантности" учитель попросил детей написать сочинение о сексуальных фантазиях. С использованием таких научных терминов, как проникновение или оральный секс.

А вот обычная лютеранская церковь в США. Трансгендер учит детей новым ценностям. Актуальный персонаж - не какой-то голый Давид, который похож на растлителя малолетних американцев.

Мэр Флоренции решил немного просветить американцев и пригласил уволенного директора школы из Таллахасси в Италию. А заодно и бдительных родителей с детьми, чтобы узнали - все-таки искусство еще существует. Не придется ли Давиду замазывать то, чем он так смутил американских товарищей? Как бы мэру на нары не загреметь с этими американцам.

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