В четырех районах Ростовской области объявлен режим ЧС

В снежном плену оказалось более тысячи машин

По-прежнему сложной остается обстановка в Ростовской области. В четырех районах из-за непогоды объявлен режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Эту ночь десятки автомобилистов провели на федеральной трассе М-4 Дон. Движение на участке с 907 по 983 километр временно закрыто. В снежном плену оказались более тысячи машин. Даже большегрузы застревали в сугробах. Спасателям пришлось спиливать разделительные ограждения, чтобы часть легковых автомобилей смогла покинуть затор.

Сейчас на трассе действует восемь мобильных пунктов обогрева и семь - временного размещения. Эвакуированы 20 человек. На данный момент пробка сократилась с 60 до 30 километров. В ликвидации последствий разгула стихии помощь оказывают около 250 сотрудников МЧС, более 150 единиц спецтехники и волонтеры. Метель, по данным синоптиков, продлится в регионе как минимум до полудня.

Состав подразделений ГИБДД Ростовской области переведен на усиленный режим работы. Инспекторы оказывают помощь участникам дорожного движения.

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