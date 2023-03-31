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"Солнцепеки" выжигают укрепрайоны радикалов в зоне СВО

09:02
  • пятница
  • 31 марта 2023

Бьют по складам боеприпасов, технике и живой силе

В зоне проведения спецоперации тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" Воздушно-десантных войск уничтожили опорные пункты украинских боевиков. Кадры работы расчетов опубликовало Минобороны.

ТОС-1А нанесли сокрушительный удар термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров, выжигая укрепрайоны радикалов - склады боеприпасов, технику и живую силу противника. Подразделения неонацистов попытались скрыться в лесу, но российская беспилотная авиация передала координаты экипажам. В итоге враг был уничтожен высокоточным попаданием.

"Наша машина считается одной из самых мощных. После того, как мы нанесем огневое поражение, там живого места уже не остается. Если пакетом - это 40 квадратов, восемь футбольных полей", - отметил командир установки.

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