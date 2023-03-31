Стали известны имена новых героев спецоперации

Капитан-лейтенант Антон Аверьянов обнаружил на подступах к поселку украинских радикалов

Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных.

Капитан-лейтенант Антон Аверьянов обнаружил на подступах к поселку украинских радикалов. Командир роты принял решение атаковать. Противник, используя численное преимущество, попытался блокировать наших бойцов, но сам попал в западню. Заманив неприятеля в "мешок", морпехи ударили по нему основными силами бригады и перешли в контрнаступление.

Ефрейтор Александр Малый точно наводил орудие по вражеским целям. В результате уничтожены два склада боеприпасов, четыре минометных расчёта, 10 автомобилей и большое количество живой силы противника. За мужество и отвагу Александр награжден медалью Жукова.

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