Трампу выдвинули обвинения по 30 пунктам

Прежде н один экс-президент США не оказывался в подобной ситуации

Обвинение бывшему президенту США Дональду Трампу выдвинуто присяжными в Нью-Йорке. До этого ни один экс-хозяин Белого дома не оказывался в подобной ситуации, передает "ТВ Центр".

Текст обвинительного заключения засекречен. Американские СМИ предполагают, что большое жюри рассматривало дело о якобы имевшем место подлоге финансовых документов при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниэлс. Это происходило во время предвыборной кампании 2016 года.

По некоторым данным, обвинения выдвинуты по 30 пунктам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Адвокаты Трампа уже заявили, что он добровольно явится на заседание суда 4 апреля.

Сам республиканец назвал решение присяжных "политическим преследованием и вмешательством в американские выборы высочайшего уровня". В свою очередь, спикер Палаты представителей и однопартиец Трампа Кевин Маккарти обвинил прокурора Манхэттена в беспрецедентном злоупотреблении властью.

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