Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Раков ждет продуктивное общение, а Весам надо навести порядок в делах

Овны

Первый понедельник апреля несет предчувствие настоящей весны и перемен. Меркурий покинул ваш знак, это значит, что скоро появятся новые увлечения и интересы.

Тельцы

Меркурий торопится в ваш знак, где намеревается пробыть до 11 июня. Он заставит все вокруг быстрее крутиться и вертеться, принесет вам ворох новостей и знакомств.

Близнецы

Меньше публичности, больше внутренней работы над собой - как бы намекает Меркурий. Наступает время, когда вам будет интереснее дома, чем в шумной компании.

Раки

Вас ждет активный обмен информацией с другими людьми и продуктивное общение. До 11 июня дела, связанные с документами и перепиской, будут даваться легко и просто.

Львы

Ставьте перед собой амбициозные цели, если хотите покорить какие-либо высоты. Ближайшие два месяца Меркурий будет вашим помощником в делах карьеры и бизнеса.

Девы

Луне в вашем знаке комфортно и легко под лучами дружественной Венеры. Вас ждет спокойный день, богатый на душевное общение и творческие озарения.

Весы

Вам предстоит навести порядок в делах, связанных с долгами, платежами и страховками. А еще в ближайшие два месяца будут эффективны психотерапия и групповые занятия.

Скорпионы

Смиритесь с тем, что в одиночку вам сейчас не справиться с теми задачами, которые ставит жизнь. Наступает время, когда для успеха нужен тот, кто поможет советом.

Стрельцы

Звезды горячо поддерживают представителей знака, которые планируют взяться за здоровье. Меркурий придаст сил тем, кто захочет изменить свой образ жизни и привести в порядок тело.

Козероги

Хороший день для покупки билетов и планирования путешествий. Берите отпуск на конец мая: до 11 июня Меркурий будет вашим гидом и помощником в пути.

Водолеи

Представители этого знака обожают быть в тренде, любят иметь самые крутые гаджеты. До полнолуния шестого апреля можно покупать новые телефоны, компьютеры и другие устройства.

Рыбы

Для этого знака апрель и май - не самое простое время, особенно если вы не очень любите говорить, писать и выступать публично. Меркурий же, наоборот, заставит вас общаться!

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