Россия рассказала о массовом отказе властей Аргентины россиянам в ВНЖ

Миграционная служба Аргентины стала также отказывать россиянам в продлении туристического пребывания

Миграционная служба Аргентины стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и выдаче видов на жительство. Об этом рассказал в четверг, 30 марта, заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.

Дипломат отметил, что посольство России в курсе ситуации с отказами и даже с отменой ранее выданных разрешений и вида на жительство, а также с вынесением предписаний покинуть страну в кратчайшие сроки под угрозой депортации.

По словам Полина, пока речь идет о нескольких десятках случаев, при этом миграционная служба Аргентины обосновывает отказы положением российско-аргентинского соглашения о безвизовых поездках. Согласно этому документу, обладатели обыкновенных российских загранпаспортов могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории Аргентины без виз не более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней. Тем не менее, в течение 2022 года ведомство удовлетворяло большинство запросов россиян на продление туристического пребывания в стране.

Российская сторона исходит из того, что недискриминационная реализация таких положений аргентинского законодательства подразумевает, что и гражданам других стран, имеющих с Аргентиной безвизовой режим, отказывали бы в выдаче ВНЖ, если в соответствующих двусторонних или многосторонних договорах содержатся схожие положения. Однако в последние месяцы же на слуху почти исключительно российские граждане, цитирует Полина ТАСС.

Ранее сообщалось, что миграционная служба Финляндии продолжает принимать запросы на убежище, в том числе от россиян, но временно приостановила выдачу решений на уже поданные запросы граждан России. Это объяснили "существенным изменением данных по России" и необходимостью их обновления.

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