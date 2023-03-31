Япония расширила экспортные санкции против России

В список внесены компоненты для авиации, космической отрасли и другие товары

Власти Японии внесли в обновленный список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, компоненты для авиации, космической отрасли, производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изделия из стали и алюминия, оптоволокно, фотооборудование, игрушки и снегоходы. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказали в японском Министерстве экономики, торговли и промышленности.

В список войдут воздушные шары, планеры, безмоторные летательные аппараты и их компоненты, парашюты, тормозные системы для самолетов, оборудование для наземной авиационной подготовки, компоненты для БПЛА и сами беспилотники.

Запрещены поставки всех игрушек, имеющих колеса, включая игрушечные детские коляски и машинки, а также сборных моделей и макетов для моделизма, головоломок.

Под запрет попали поставки проката из железа и нелегированной стали, нержавеющей или других легированных сталей, гидрометры, барометры, приборы для измерения давления, расхода, уровня и других параметров жидкостей или газов, приборы для физического, химического и метеорологическое анализа.

Токио также запретил экспорт в Россию телескопов, биноклей, оптических приборов, компасов, навигационных приборов, фотоаппаратов, предназначенных для подводной и аэрофотосъемки, а также гольф-картов, сообщает ТАСС.

28 февраля власти Японии сообщили, что расширяют антироссийские санкции. В числе прочего расширен запрет на экспорт некоторых товарных категорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"