США потребовали от Китая не помогать России на фоне спецоперации

Вашингтон беспокоит сотрудничество Москвы и Пекина

Соединенные Штаты рассчитывают, что Китай не будет оказывать существенную помощь России, которая проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил в четверг, 30 марта, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

По словам чиновника, Вашингтон рассчитывает, что Пекин "не будет более ощутимо вмешиваться" в действия России на Украине, поскольку это может привести к действиям со стороны США в отношении китайских компаний и отдельных лиц, "вовлеченных в такую поддержку".

Хоган напомнил, что США уже выражали озабоченность относительно того, что Китай может начать поставки летального вооружения России. Однако американский чиновник признал, что "насколько мы можем судить, пока этого не произошло".

Представитель Госдепа при этом добавил, что США и их союзники "продолжат выступать" против сближения России и Китая, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин вновь встретился с председателем КНР Cи Цзиньпином. По итогам встречи российский лидер заявил, что Россия не создает военного союза с Китаем и не угрожает никаким странам. Москва и Пекин сотрудничают в сфере военно-технического взаимодействия, но "мы не скрываем. Там все прозрачное, там нет ничего секретного", подчеркнул Путин.

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