Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Последнее препятствие для Хельсинки на пути к членству в блоке устранено

Парламент Турции одобрил заявку на вступление Финляндии в НАТО, сообщает "ТВ Центр".

Анкара была последней из стран-участниц альянса, которая долго блокировала решение Хельсинки присоединиться к североатлантическому блоку. Требовала объявить организации курдов вне закона, а также выдать обвиняемых Турцией в терроризме. Теперь все препятствия устранены.

Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану осталось подписать решение меджлиса - и Финляндия получит юридическое основание для полноправного вступления в НАТО.

Несколькими днями ранее свое "добро" Хельсинки дала Венгрия. Генсек альянса приветствовал такие решения Анкары и Будапешта.

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