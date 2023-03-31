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Собянин: вторая Московская неделя интерьера и дизайна пройдет с 6 по 9 мая

09:39
  • пятница
  • 31 марта 2023

Мероприятие проведут на ВДНХ

Вторая Московская неделя интерьера и дизайна объединит больше 400 ведущих отечественных брендов, которые представят лучшие образцы мебели, предметов интерьера и отделочных материалов. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, мероприятие пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация на официальном сайте https://mwdi.ru/.

Посетители смогут приобрести подходящие изделия из огромного ассортимента. Также будет деловая программа: открытые лекции и мастер-классы известных производителей, дизайнеров и архитекторов.

Как напомнил Собянин, первая Московская неделя дизайна и интерьера показала, что товары российских производителей не уступают по качеству зарубежным. Тогда в ней приняли участие больше 350 компаний, в том числе 17 международных брендов из 9 стран. Экспозиции посетили 213 тысяч человек, а свыше 70% представленной продукции было продано.

Благодаря выставке предприниматели увеличили клиентскую базу, нашли новых партнеров внутри страны и за рубежом.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна состоялась в ноябре 2022 года. Участниками различных программ стали более 170 тысяч человек, заключены контракты на сумму более 5,5 миллиарда рублей. В деловой программе участие приняли более 270 спикеров, в том числе представители компаний из Китая, Турции, Индии и ряда других стран.

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