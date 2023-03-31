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"Лавра будет очищена": Киев отказался договариваться с УПЦ

10:00
  • пятница
  • 31 марта 2023

Украинские власти утверждают, что действуют в рамках закона

Решение о выселении монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры будет исполнено. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
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Чиновник заявил, что "все будет выполнено по закону, лавра будет очищена от людей, которые там пока еще находятся".

При этом Данилов пообещал, что к священнослужителям не будут применять силу, "физически за бороды таскать не будем, это не наша тактика", однако "спокойно решение страны будет выполнено, государственный заповедник будет полностью в руках страны", сообщает РИА Новости.

Ранее УПЦ получила уведомление Министерства культуры Украины о разрыве договора аренды Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть монастырь 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры и давление на священнослужителей. В России не останутся безучастны к судьбе священнослужителей Киево-Печерской лавры в случае их выселения, отметил представитель Кремля.

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