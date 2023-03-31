Тысячи автомобилей почти сутки находились в пробке на трассе М-4 "Дон"

Образовался затор длиной больше 50 километров.

Пока одни сотрудники МЧС болгаркой спиливают барьерные ограждения, другие помогают водителям откопать машину. Бульдозерами расчищают сугробы. И вот момент, которого все эти люди ждали почти сутки. Первые счастливчики наконец трогаются с места. По состоянию на 8 утра затор удалось сократить в два раза - до 30 километров.

Пробка на скоростной автостраде образовалась еще накануне. Со всех сторон - и впереди, и сзади - машины. На обочину не выйти - сугробы с человеческий рост. В заторе - более 30 автобусов с пассажирами и бессчетное количество легковушек и фур. Запасы провизии на исходе, бензин тоже.

Как только стало понятно, что пробка надолго, люди начали звонить по всем возможным номерам и просить о помощи. Пробка достигла 50 километров. И обстановка только ухудшалась. Метель и снегопад не прекращались. В городе Шахты и четырех районах области из-за снежной бури введен режим ЧС. Организованы восемь пунктов обогрева и питания, на снегоходах спасатели доставляли продукты и бензин. Эвакуировали больше 50 человек. В том числе и беременную женщину, которой стало плохо. Ее увезли в ближайшую больницу.

В тепле смогли переночевать почти две сотни человек, треть из которых - дети. В резерве - еще девять палаток с теплом и горячим питанием. Чтобы добраться до терпящих бедствие людей, спасатели спиливали барьерные ограждения. Четыре технологических разрыва позволили наладить восемь маршрутов сообщения, по которым автомобилистам подвозили горячее питание и топливо. В ликвидации чрезвычайной ситуации экстренные службы задействовали весь личный состав и технику. Общими усилиями к утру протяженность пробки сократили вдвое - до 30 километров. Ведутся работы по организации карманов с помощью инженерной техники, говорят в МЧС.

Лишь к 11 утра трасса постепенно начинает приходить в движение. Однако междугородние перевозки пассажиров пока закрыты. Водителей просят выбирать маршруты объезда. А тех, кто уже поменял зимнюю резину на летнюю, вообще воздержаться от поездок.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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