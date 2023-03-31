ВС России взломали еще одну линию оборону ВСУ в Марьинке

Восемь боевиков сдались в плен

Установку к бою. Стволы навести. Расход - один снаряд. Эти команды сегодня звучат на российских батареях на окраинах Марьинки. Расчеты "Градов" и тяжелых огнеметов "Солнцепек" ведут огонь по националистам в лесополосе на западе города.

Этот укрепрайон взять штурмом невозможно. Бронетехника не сможет взломать доты и блиндажи, усиленные перекрытиями в три наката. Да и крупнокалиберные пулеметы не дают мотострелкам приблизиться. Поэтому военные решили не рисковать. И уничтожить линию обороны ВСУ ударом тяжелых калибров.

После мощной артподготовки бойцы идут в атаку. Теперь уже на сильно потрепанный и разбитый наполовину опорный пункт. С воздуха видно, как передовой дозор незаметно подкрался к переднему краю. Вплотную к окопам националистов. И открыл по радикалам огонь в упор. Это самые тяжелые и опасные минуты, когда противника и разведчиков разделяют всего 5-10 метров. В ход идут автоматы и ручные гранаты. С позиций удалось убежать только двоим боевикам. Восемь взяты в плен. Остальные уничтожены. Еще одна линия обороны противника в Марьинке взломана.

А это уже те самые кварталы в западной части города. Последние рубежи. Разбитый элеватор и зернохранилище. Между ними - дома. Бойцы занимают позиции в полуразрушенном здании. Еще несколько часов назад здесь были огневые точки националистов. На ящиках - приготовленные к бою ручные гранаты. В углу - оставленные в спешке огнеметы и брошенные тела убитых. Под ногами - противотанковые мины.

В тылу, куда не достает артиллерия ВСУ, операторы готовят к вылету многофункциональный беспилотник. Под крыльями "Форпоста" на подвесах закрепили бомбы. Дрон разбегается по полосе, и через секунды ударный разведчик поднимается в воздух. В спецмашине оператор видит цели, который обнаружил аппарат. Уточняет координаты и начинает атаку. В нападении на позиции националистов одновременно задействуют и барражирующие "Ланцеты". Видно как беспилотники один за другим врезаются в замаскированные пушки. Во время этого налета были уничтожены как минимум четыре натовские гаубицы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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