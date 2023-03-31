"Атака на США": что известно об уголовном преследовании Дональда Трампа

По данным СМИ, экс-президенту США выдвинут обвинения в подлоге финансовых документов

В сопровождении охраны окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг покидает здание. К собравшимся журналистам не подходит. До сих пор не раскрыта личность свидетеля, которого накануне заслушало Большое жюри - так в США называют специальную коллегию присяжных. Пресса пока узнает информацию из утечек - канал CNN сообщает, что Дональду Трампу будет предъявлено обвинение более чем по 30 пунктам в деле о подлоге финансовых документов. Противники бывшего президента развернули перед зданием Южного суда Нью-Йорка огромное полотнище с надписью "Трамп лжет все время".

По версии следствия, через счета компании Trump Organization ее владелец перевел 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за то, чтобы она хранила молчание о романе с политиком в далеком 2006 году. Спустя 10 лет деньги якобы были выплачены в разгар предвыборной гонки - победной для Трампа. Никогда прежде в истории США бывшему главе государства уголовное обвинение не предъявляли.

Сам Трамп считает преследование попыткой его дискредитировать в преддверии президентских выборов.

"Эти бандиты и радикальные левые монстры выдвинули обвинения в адрес 45-го президента США и лидирующего на данный момент претендента на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года. Это атака на нашу страну, примеров которой никогда не было. Это продолжающаяся атака на некогда свободные и честные выборы. США стали страной третьего мира в серьезном упадке. Так грустно", - заявил он.

Впрочем, публично Трамп дает понять, что ни условного, ни реального наказания ему не грозит. В телефонном интервью он рассуждает о том, за что возьмется, когда вновь станет хозяином Белого дома: "Первое, чем я займусь, я закрою наши границы. Но в то же время я займусь катастрофой, происходящей между Украиной и Россией. Если к этому времени это не решится. И я буду работать над этим. Я знаю обоих руководителей и могу сделать это за 24 часа. Но для этого нужно быть в офисе президента".

Сейчас республиканец находится в своем поместье Мар-а-Лаго. Прокуратура Нью-Йорка уже связалась с адвокатом бывшего президента - подзащитному предложено добровольно явиться в суд и заслушать предъявленные обвинения. Вблизи резиденции пока не видно ни полиции, ни приставов - здесь дежурят сторонники Трампа.

В Белом доме пока не комментируют обвинения в адрес республиканца. Вместо этого Джо Байден подписал обращение к трансгендерным гражданам США. Сегодня у них - собственный праздник, который отмечают аж с 2009 года. Президент заявил, что они не просто заслуживают равных возможностей, а это "формируют душу нации". Зрители канала Fox News в комментариях под этой новостью заподозрили, что их президент психически нездоров. Иначе как можно объяснить такое признание в любви к полутора процентам взрослого населения, имеющего сексуальные отклонения.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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