Легендарный ленкомовец: Александру Збруеву - 85

В кино актер воплотил десятки разноплановых образов

Сегодня юбилей у одного из самых обаятельных отечественных актёров. Александру Збруеву исполнилось 85 лет.

Выпускник Щукинского училища, легендарный ленкомовец. На сцене родного театра - уже более шести десятилетий, и на спектаклях с его участием всегда аншлаг.

В кино Збруев воплотил десятки разноплановых образов: хулиган, сердцеед, неудачник - он всегда органичен. Успех пришел после первой же роли в фильме "Мой младший брат". Затем были "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Романс о влюблённых".

Поздравления народному артисту направил Владимир Путин. Президент отметил, что талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой роли позволили артисту преуспеть в профессии, а главное - заслужить искреннюю любовь зрителей.

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