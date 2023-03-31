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Легендарный ленкомовец: Александру Збруеву - 85

11:40
  • пятница
  • 31 марта 2023

В кино актер воплотил десятки разноплановых образов

Сегодня юбилей у одного из самых обаятельных отечественных актёров. Александру Збруеву исполнилось 85 лет.

Выпускник Щукинского училища, легендарный ленкомовец. На сцене родного театра - уже более шести десятилетий, и на спектаклях с его участием всегда аншлаг.

В кино Збруев воплотил десятки разноплановых образов: хулиган, сердцеед, неудачник - он всегда органичен. Успех пришел после первой же роли в фильме "Мой младший брат". Затем были "Два билета на дневной сеанс", "Большая перемена", "Романс о влюблённых".

Поздравления народному артисту направил Владимир Путин. Президент отметил, что талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой роли позволили артисту преуспеть в профессии, а главное - заслужить искреннюю любовь зрителей.

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Александр Збруев
Александр Збруев
Александр Збруев
Александр Збруев
Александр Збруев
Александр Збруев
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