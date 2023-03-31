В зооцентр Комсомольска-на-Амуре подкинули гималайского медвежонка

Маленькому хищнику около двух месяцев

Пушистого подкидыша обнаружили сотрудники зооцентра в Комсомольске-на-Амуре. Неизвестные оставили у ворот картонную коробку, в которой был гималайский медвежонок, сообщает "ТВ Центр".

Как полагают ветеринары, маленькому хищнику около двух месяцев. Однако неясно - жил он в неволе или в дикой природе.

Косолапый вполне здоров и с хорошим аппетитом. Зоологи кормят его молоком из специальной бутылочки. И решают дальнейшую судьбу мишки. Скорее всего, его отправят в один из центров реабилитации для медведей на Дальнем Востоке. Либо же - в зоопарк.

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