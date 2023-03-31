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Москалькова обвинила Киев в срыве обмена пленными

10:29
  • пятница
  • 31 марта 2023

Украинская сторона тянет время

По вине украинской стороны срывается очередной обмен пленными между Москвой и Киевом. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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Как написала омбудсмен в своем Telegram-канале, она крайне обеспокоена ситуацией: еще три недели назад было получено уведомление от украинских властей о том, что 70 военнослужащих ВСУ, которых украинская сторона не пожелала обменять, будут включены в списки и возвращены на родину.

Однако "время идет, список пополнился: сегодня в нем уже 133 фамилии, а украинская сторона молчит", рассказала Москалькова.

Ранее в ООН выразили обеспокоенность министру обороны Украины в связи с жестоким обращением Киева с российскими военнопленными. В Управлении верховного комиссара по правам человека заявили, что считают подлинным видео расстрела российских солдат, которое появилось в Сети.

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Обмен пленными
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