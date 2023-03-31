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МИД ответил на заявление ЕС о задержании журналиста WSJ

10:38
  • пятница
  • 31 марта 2023

Сотрудника американской газеты задержали в России по подозрению в шпионаже

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предложила главе евродипломатии Жозепу Боррелю доказать свои заявления относительно задержания журналиста Эвана Гершковича "хотя бы словами".

Что известно о задержанном журналисте WSJ Эване Гершковиче
Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ Гершковича

В своем Telegram-канале Захарова процитировала заявление Борреля о том, что Евросоюз осуждает задержание в России гражданина США Гершковича, поскольку "журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты".

В ответ представитель МИД России предложила Боррелю вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, экстрадиции которого из Великобритании добились США, и за задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Как указала Захарова, Боррелю стоило бы сделать это "для приличия баланса".

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби, который призвал граждан США покинуть Россию после ареста корреспондента WSJ Эвана Гершковича. Чиновница отметила, что Кирби, вероятно, забыл перед словом "американцев" добавить "занимающихся шпионажем".

Эван Гершкович — корреспондент московского бюро Wall Street Journal, он был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. 30 марта Лефортовский суд арестовал американца по делу о шпионаже.

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