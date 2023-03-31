Минобороны Украины подтвердило подготовку к контрнаступлению

Россия продолжает спецоперацию

Украинская армия готовится к контрнаступлению и призывает западных партнеров усилить военную помощь. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, министр обороны Украины Алексей Резников.

Резников встретился с делегацией комитета Евросоюза по вопросам политики и безопасности. Он поблагодарил иностранных партнеров за оказание системной поддержки и за "проделанную работу". По словам политика, благодаря поставкам западного вооружения вооруженные силы Украины "имеют успехи на поле боя".

Однако глава украинского Минобороны заявил, что ВСУ необходимы тяжелая техника и подготовленные резервы, поскольку армия готовится к контрнаступлению. В частности, Киев заинтересован в организации тренировок украинских военных на всех уровнях.

При этом Резников заявил, что запланированный в Вильнюсе саммит НАТО "должен засвидетельствовать, что Украина — страна, которая умеет воевать против России", сообщает РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ВСУ не могут начать наступление из-за нехватки оружия и боеприпасов. Политик назвал обстановку на востоке страны тяжелой и снова попросил у Запада оружие.

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