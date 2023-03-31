Собянин: Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 млн пассажиров

В столице уже есть 79 маршрутов с электробусами

Столичные власти продолжают заменять дизельные автобусы на электробусы российского производства. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, первые электробусы вышли на маршруты почти 5 лет назад. С тех пор они проехали 126 млн км и перевезли 300 млн человек. В столице действует 79 маршрутов с электробусами. В 2023 году к ним добавят еще 29.

В электробусах выпуска 2022 года ездить еще комфортнее, отметил Собянин. В них установлены электрические отопители, поддерживающие оптимальную температуру салона, и "умное" освещение, которое меняется с холодного на теплое в зависимости от времени суток.

Летом планируется открыть в Москве второй электробусный парк в районе Митино, в городе также установят около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций.

Москва продолжает развитие экологичного транспорта. Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку тысячи электробусов в 2023-2024 годах — еще один контракт на 200 электробусов подписан с группой "ГАЗ".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"