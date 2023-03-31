В ЕС задумались об отправке войск на Украину

Речь идет о миротворцах

Евросоюз близок к тому, чтобы развязать Третью мировую войну, вступив в конфликт на Украине. Так комментируют в европейских СМИ сообщение венгерского премьера.

В интервью национальному радио Виктор Орбан сообщил: в кулуарах Брюсселя уже обсуждают возможность отправки в зону конфликта военного контингента, передает "ТВ Центр".

"Пока что на уровне разговоров, но европейские лидеры уже обсуждают легитимность и возможность направить в зону конфликта войска некоего миротворческого типа. Мы вот-вот перейдем эту запретную границу. Венгры по-прежнему выступают против этого. Остальные страны Запада тоже долго колебались. Но сейчас основной вопрос уже в том, что именно туда направлять: только танки, или самолеты, или снаряды с ураном, или все-таки войска", - сказал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что Венгрия последовательно выступает за мирный диалог и против направления в зону конфликта вооружения и тем более военных.

О том, что граждане ЕС и США ни в коем случае не будут воевать на Украине, ранее заявляли в Брюсселе, Вашингтоне и руководстве НАТО. Однако и направление так называемых миротворцев стало бы нарушением международного права, если данный шаг не будет санкционирован Совбезом ООН.

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