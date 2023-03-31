ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЕС задумались об отправке войск на Украину

11:21
  • пятница
  • 31 марта 2023

Речь идет о миротворцах

Евросоюз близок к тому, чтобы развязать Третью мировую войну, вступив в конфликт на Украине. Так комментируют в европейских СМИ сообщение венгерского премьера.

В интервью национальному радио Виктор Орбан сообщил: в кулуарах Брюсселя уже обсуждают возможность отправки в зону конфликта военного контингента, передает "ТВ Центр".

"Пока что на уровне разговоров, но европейские лидеры уже обсуждают легитимность и возможность направить в зону конфликта войска некоего миротворческого типа. Мы вот-вот перейдем эту запретную границу. Венгры по-прежнему выступают против этого. Остальные страны Запада тоже долго колебались. Но сейчас основной вопрос уже в том, что именно туда направлять: только танки, или самолеты, или снаряды с ураном, или все-таки войска", - сказал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что Венгрия последовательно выступает за мирный диалог и против направления в зону конфликта вооружения и тем более военных.

О том, что граждане ЕС и США ни в коем случае не будут воевать на Украине, ранее заявляли в Брюсселе, Вашингтоне и руководстве НАТО. Однако и направление так называемых миротворцев стало бы нарушением международного права, если данный шаг не будет санкционирован Совбезом ООН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Орбан
Виктор Орбан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.