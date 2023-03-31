Прихожане не пускают чиновников в Киево-Печерскую лавру

Собравшиеся поют молитвы

В Киево-Печерской лавре сегодня продолжается пока что мирное противостояние верующих с прибывшими в обитель членами госкомиссии. Чиновники пытаются проникнуть на территорию храмов и других зданий и опечатать их, передает "ТВ Центр".

Однако несколько сотен прихожан и духовенство не пускают чиновников внутрь. Собравшиеся поют молитвы. Стянутая к монастырю полиция наблюдает за происходящим. А глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви митрополит Климент заявил журналистам, что членов комиссии не допустят внутрь без соответствующего решения суда.

Цель украинского Минкульта - изгнать из обители монастырскую братию, а также учащихся и сотрудников киевских духовных школ. Решение поддерживают и в СНБО, где обещают провести выселение нескольких сотен человек без применения силы.

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