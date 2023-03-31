Лукашенко рассказал, как остановить конфликт на Украине

Все зависит от "заокеанского хозяина", заявил политик

Истребление русского населения, а также провокации против России и ее руководства вынудили президента Российской Федерации принять меры по защите русского человека. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер в пятницу, 31 марта, выступает с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Политик отметил, что "о чем бы ни шла речь, какие бы процессы ни анализировались в наше время, мы постоянно упираемся в ситуацию на Украине".

Лукашенко подчеркнул, что в середине 2010-х годов не Россия и не Белоруссия совершили государственный переворот в братской Украине. Но "с этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор": чехарда во власти, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, истребление всего, связанного с советским прошлым, а также "героизация убийц мирных граждан Беларуси, России и Украины". При этом главным внешнеполитическим трендом в Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому блоку разместить его военные базы на территории страны.

На горизонте замаячила третья мировая с ядерными пожарами, избежать этого можно только путем переговоров, подчеркнул президент Белоруссии. Он выразил уверенность в том, что бойня на Украине не остановится до тех пор, пока "заокеанский хозяин" не даст отмашку.

Лукашенко выступил за прекращение боевых действий на Украине, объявление там перемирия без права перемещения военной техники и переброски оружия с обеих сторон, сообщает БелТА.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что "Запад продолжает говорить, что сейчас не время для переговоров, потому что Украина должна победить на поле боя". Он также напомнил, что в сентябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, сделав уголовным преступлением переговоры с Россией, пока Владимир Путин остается на посту президента.

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