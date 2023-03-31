Путин освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии

Указы подписаны
Президент Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии.
Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.
"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.
Такая же формулировка использована в указе в отношении Ванина Михаила Валентиновича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Литовской Республике.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"