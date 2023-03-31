ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин освободил от обязанностей российских послов в Латвии и Эстонии

11:47
  • пятница
  • 31 марта 2023

Указы подписаны

Президент Владимир Путин освободил от обязанностей послов России в Латвии и Эстонии.

Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Освободить Липаева Владимира Георгиевича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Эстонской Республике", - говорится в сообщении.

Такая же формулировка использована в указе в отношении Ванина Михаила Валентиновича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Литовской Республике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин подписывает документ
Владимир Путин подписывает документ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.