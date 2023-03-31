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Генсек ОДКБ предупредил об активизации НАТО у границ России и Белоруссии

12:00
  • пятница
  • 31 марта 2023

Для членов организации существуют реальные угрозы

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отмечает резкий рост напряженности в мире с возникновением реальных угроз государствам-членам. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
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Он подчеркнул, что в текущих условиях "утверждается правовой нигилизм, стремление обеспечить собственные интересы в ущерб императивам всеобщей и региональной безопасности".

В частности, на западном направлении планомерно продолжается наращивание воинских группировок стран Запада, развитие военной инфраструктуры в непосредственной близости от союзных границ России и Белоруссии.

Наряду с этим отмечается беспрецедентное наращивание военного потенциала Североатлантического альянса в черноморском регионе, странах Балтии, а также в Польше, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны напрямую участвуют в войне против России. Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть линию Запада, который "в очередной раз решил избрать нацистскую теорию и практику для того, чтобы объявить в этот раз гибридную войну против России".

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