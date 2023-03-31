В России с коронавирусом госпитализированы 1308 человек

Скончались 34 пациента

За сутки в России госпитализированы 1308 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 11065 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 12974 человека, скончались 34 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1549 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 115. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1121 человек, в Московской области – 285.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22636589 случаев заболевания, зарегистрировано 397245 летальных исходов.

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