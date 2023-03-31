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Генсек НАТО анонсировал принятие Финляндии в ближайшие дни

12:23
  • пятница
  • 31 марта 2023

Заявка Хельсинки на членство в Альянсе была подана в мае 2022 года

Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса в течение ближайших нескольких дней. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Венгрия одобрила вступление Финляндии в НАТО

По мнению политика, членство Финляндии в Альянсе сделает эту страну безопаснее, а НАТО — еще сильнее.

Столтенберг отметил, что Финляндия располагает высокоэффективными вооруженными силами и передовыми возможностями, а также сильными демократическими институтами, поэтому ее вступление в НАТО "многое даст нашему Альянсу", сообщает РИА Новости.

Для принятия в НАТО нового члена требуется согласие всех государств, уже вступивших в Альянс. Заявку Финляндии, поданную в мае 2022 года, последней из стран-членов НАТО одобрила Турция.

Анкара долгое время блокировала стремление Хельсинки присоединиться к Североатлантическому альянсу, требовала объявить организации курдов вне закона, а также выдать обвиняемых Турцией в терроризме.

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