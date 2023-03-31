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Лукашенко пообещал не оставаться президентом Белоруссии до конца жизни

12:43
  • пятница
  • 31 марта 2023

Политик руководит страной с 1994 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается умирать в должности главы государства. Политик в пятницу, 31 марта, выступает с посланием к белорусскому народу и государственному парламенту.

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Политик заверил, что не держится за пост главы государства, но в нынешних условиях важно думать о будущем и интересах страны и народа. Многие за рубежом "хотели бы, чтобы Лукашенко не было", а это означает, что "надо делать наоборот".

Лукашенко также пообещал, что его дети президентами не будут, сообщает БелТА.

Александр Лукашенко находится в должности главы государства в Белоруссии уже более 28 лет, впервые он одержал победу на президентских выборах летом 1994 года. Длительность пребывания Лукашенко на этом посту является причиной критики со стороны ряда стран Запада, обвиняющих белорусского лидера в попрании демократии и узурпации власти.

В 2020 году Лукашенко вновь одержал победу на выборах президента Белоруссии, однако сторонники его конкурентки Светланы Тихановской заявили о подтасовке результатов голосования. После вспыхнувших в стране беспорядков Тихановская покинула Белоруссию. Впоследствии белорусский суд заочно приговорил ее к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

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