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В Москве прошло восьмое заседание рабочей группы по внедрению ТИМ

12:25
  • пятница
  • 31 марта 2023

На сегодня с применением ТИМ в городе проектируются и строятся около 200 различных объектов

Восьмое заседание межведомственной рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования при реализации строительных проектов Москвы состоялось в столице. В нем приняли участие представители профильных ведомств Стройкомплекса Москвы и ресурсоснабжающих организаций, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Глава департамента Сергей Левкин отметил важность принятия коллегиального решения по практическому применению "Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства".

"Разработанная методика определяет алгоритм формирования требований технического задания на городские объекты, возводимые с применением ТИМ", - уточнил он.

Как было указано в ходе заседания, подготовленная методика предлагает новый сценарный целевой подход к процессу разработки цифровой информационной модели (ЦИМ) с наборами атрибутов по целевым задачам. Это дает возможность определить набор свойств такой модели и в дальнейшем формировать цифровой двойник объекта капитального строительства.

Кроме того, методика содержит данные для перевода технического задания в типовую электронную форму, что сокращает трудозатраты заказчиков.

По словам Левкина, в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в столице активно внедряются технологии информационного моделирования. На сегодня с применением ТИМ в городе проектируются и строятся около 200 различных объектов.

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