Бочкарёв: Станция "Вавиловская" строящейся Троицкой линии метро готова почти на четверть

Она станет одной из самых ярких станций Троицкой линии

Общестроительная готовность станции "Вавиловская" строящейся Троицкой линии метро оценивается в 21%.

На данный момент завершается разработка грунта котлована, почти полностью смонтированы ограждающие конструкции. Также заканчиваются работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Сейчас на станции идет устройство монолитных конструкций, ведется бетонирование лотка и внутренних стен подплатформенных помещений.

"Кроме этого, в высокой степени готовности устройство жесткого основания пути между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии метро. Уложено более 1,7 тысяч кубометров бетона", – отметил Бочкарев.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" ("Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов уточнил, что в дальнейшем строители приступят к монолитным работам на платформенном участке.

"Конструкция платформы будет иметь прямоугольное сечение с 20 колоннами посередине. Ширина платформы составит 10,4 метра, а длина – 163 метра. В будущем "Вавиловская" станет одной из самых ярких станций Троицкой линии – колонны-"галочки" планируется отделать ярко-желтыми панелями, контрастирующими с белым мрамором и черным гранитом путевых стен и пола", – пояснил Юрий Кравцов.

Глава компании напомнил, что станция расположена вдоль Ленинского проспекта, у нее предусмотрен один подземный вестибюль, который соединится с подземным пешеходным переходом.

На создаваемой поэтапно Троицкой линии в зоне ответственности "Мосинжпроекта" девять станций двух участков, находящиеся в активном строительстве: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Мамыри".

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