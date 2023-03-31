В Миассе грузовик столкнулся с легковушкой и въехал в больницу (видео)

Часть больницы разрушена

В городе Миассе Челябинской области грузовик столкнулся с легковым автомобилем, а затем врезался здание городской больницы №1.

Инцидент произошел утром 31 марта. По предварительным данным, у перевозившего воду грузовика отказали тормоза. Сначала он врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Kia, после чего протаранил стену больницы. После произошедшего кабина грузовика загорелась

Пострадала водитель легкового автомобиля, ей оказали необходимую помощь, передает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД России по Челябинской области.

В результате ДТП разрушилась часть стены здания в физиотерапевтическом кабинете. Кроме того, повреждена система отопления, уничтожена часть оборудования кабинета. На данный момент больнице отключены отопление, электричество. Пациенты и персонал эвакуированы.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия.

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