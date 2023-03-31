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В ООН усомнились в пытках российских военнопленных на Украине

13:24
  • пятница
  • 31 марта 2023

В организации утверждают, что не наблюдают такой "систематической практики"

В ООН не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, руководитель Управления верховного комиссара (УВКПЧ) всемирной организации Фолькер Тюрк.
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При этом Тюрк подтвердил, что около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава УВКПЧ также рассказал, что в ООН "задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата". Однако ни о каких судебных преследованиях на Украине в связи с этим не сообщалось.

Вместе с тем Тюрк сообщил, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений людей и их произвольных задержаний украинскими силами. Наряду с этим зарегистрированы 24 случая сексуального насилия со стороны украинского персонала, сообщает РИА Новости.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что Запад закрывает глаза на факты жестокого и бесчеловечного обращения с бойцами ВС России, попавшими в плен на Украине. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "некоторые из американских наемников считают, что им "не следует беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине", так же ведут себя украинские националисты.

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