В ООН усомнились в пытках российских военнопленных на Украине

В организации утверждают, что не наблюдают такой "систематической практики"

В ООН не наблюдали систематической практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей. Такое заявление сделал в пятницу, 31 марта, руководитель Управления верховного комиссара (УВКПЧ) всемирной организации Фолькер Тюрк.

При этом Тюрк подтвердил, что около половины опрошенных российских военнопленных указали, что они подвергались пыткам или жестокому обращению со стороны представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава УВКПЧ также рассказал, что в ООН "задокументировали суммарную казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата". Однако ни о каких судебных преследованиях на Украине в связи с этим не сообщалось.

Вместе с тем Тюрк сообщил, что его сотрудники задокументировали 91 случай насильственных исчезновений людей и их произвольных задержаний украинскими силами. Наряду с этим зарегистрированы 24 случая сексуального насилия со стороны украинского персонала, сообщает РИА Новости.

Российская сторона неоднократно указывала на то, что Запад закрывает глаза на факты жестокого и бесчеловечного обращения с бойцами ВС России, попавшими в плен на Украине. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "некоторые из американских наемников считают, что им "не следует беспокоиться о международных правилах ведения войны, находясь на Украине", так же ведут себя украинские националисты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"