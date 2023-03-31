Кремль объяснил отсутствие деталей о задержании Гершковича

Журналиста WSJ подозревают в шпионаже

Информация о задержании американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже является закрытой. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, этим делом занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ), а детальная информация об обстоятельствах задержания журналиста носит закрытый характер.

Комментируя возможность высылки из США российских журналистов в ответ на задержание в России Гершковича, Песков заявил, что поступать так в отношении добросовестных сотрудников СМИ абсурдно и неправильно, сообщает ТАСС.

Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений. По данным ФСБ, журналист действовал по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд санкционировал арест американца по делу о шпионаже.

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