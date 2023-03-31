Обогрели, накормили: в Комсомольске-на-Амуре решают судьбу медвежонка-подкидыша

Неизвестные оставили у входа в зооцентр коробку, внутри которой оказался маленький хищник

В своем временном домике-вольере он похож на небольшое черное пятнышко. Мирно спит на охапке сена. Но к визиту гостей приходится просыпаться. Сонный малыш немножко боится, однако послушно идет на руки. В этом зоологическом центре он только вторые сутки. Но уже успел привыкнуть к сотрудникам. Говорят, с удовольствием кушает, все ему интересно.

Имя Потапыч было написано на картонной коробке, которую неизвестные оставили у ворот. После ветеринарного осмотра стало ясно: это мальчик, абсолютно здоровый. Остальные детали биографии остаются неизвестными: жил ли он в дикой природе, в зоопарке или как чей-то домашний питомец? Почему остался без родителей?

Попытка знакомства со взрослой медведицей Шурой, которая живет тут же, потерпела фиаско: оба не проявили друг к другу ни малейшего интереса. Но только оказавшись на улице, маленький хищник тут же пытается вырваться на свободу. Обходит свои воображаемые владения и как настоящий гималайский медведь практикует врожденный навык лазить. Правда, пока не по деревьям.

"Животное, как мы поняли, принесли сюда, чтобы ему оказали помощь. И, соответственно, эта помощь животному оказывается - ветеринарная, зоотехническая", - рассказала Ольга Галанёва, заведующая культурно-просветительского отдела зооцентра "Питон".

Но шансы на то, что именно этот зооцентр станет для малыша родным домом, очень невелики - нет достаточно просторного вольера. Гималайские белогрудые медведи привыкли жить высоко в горах и почти половину жизни проводят на деревьях. Поэтому после начального периода реабилитации Потапыч может переехать во Владивосток, Хабаровск или в какой-то из зоопарков. Решение примут специалисты в течение месяца.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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