Собянин: в индустриальном парке "Руднёво" начат выпуск гражданских беспилотников

Аппараты будут востребованы у целого ряда отраслей

Производство беспилотных авиационных систем запущено в индустриальном парке "Руднёво" на востоке Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения предприятия.

"Технополис "Москва" развернул в "Руднёво" большую производственную площадку. По сути дела, это большой кластер, на котором будут созданы тысячи рабочих мест. Сегодня запускаются первые производства. Это "Аэромакс" по производству беспилотников. Еще три производства в стадии запуска по беспилотный авиации. Помимо этого еще порядка 10 предприятий заходит с высокотехнологичной продукцией. Рядом строится еще огромный комплекс "Алмаз-Антей" - одно из самых высокотехнологичных предприятий нашей страны. Так что здесь будет создана первоклассная производственная площадка", - сказал глава города.

Производимые в "Руднёво" беспилотные системы будут востребованы у целого ряда отраслей, добавил мэр.

"То, что мы здесь видим на "Аэромаксе", - все это, конечно, будущее нашей беспилотной авиации, которая, конечно, будет востребована и нефтяниками, газовиками, сельским хозяйством. По сути дела, это будущее технологического развития авиации нашей страны. Дай бог вам удачи, успеха. Спасибо за те инвестиции, которые вы сделали. Спасибо за то, что собрали такой замечательный коллектив. Я думаю, у вас все получится", - сказал также Собянин.

В "Руднёво" возведены 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тыс. кв. м, включая опытное производство и конструкторское бюро, уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

При строительстве корпусов индустриального парка были применены отечественные строительные материалы и самые современные строительные технологии. Это позволило сократить сроки строительства на 35-50%, а стоимость работ - на 10-15%.

В марте 2023 года ООО "Аэромакс" начало опытный и серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов. Производственный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м включает участки композитных технологий, сварки, сборки и окончательной окраски. В частности, предприятие выпускает беспилотные авиационные системы вертолетного типа SH-4501 и SH-7502, предназначенные для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях.

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