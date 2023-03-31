Собянин открыл в столичном районе Некрасовка новую школу на 550 учеников

Помимо обычных классов, здесь есть IT-полигон, кабинеты 3D-моделирования и робототехники

Ярко-красного цвета, маневренные, собраны полностью из российских комплектующих: гражданские беспилотники SH-450 и SH-750 уже успешно "обкатаны" и работают по стране. Доставляют грузы и даже почту в Ямало-Ненецкий автономный округ. А еще при помощи них хотят подсчитать численность гренландского тюленя в акватории Белого моря.

"Беспилотные летательные системы имеют свою перспективу. Поэтому посмотрели по сторонам, увидели, что это необходимо, что это будет востребовано, рассчитали характеристики технические летательных аппаратов, конструкторское бюро создало облик, дальше подобрали необходимые комплектующие российского производства", - рассказал Андрей Шевченко, генеральный директор ООО "АэроМакс".

И полетели! А чтобы таких наших беспилотников встало на крыло еще больше, производителям помогает Москва. Для них выделены новые площадки. 9 тысяч квадратных метров с современным оборудованием для сварки, сборки и покраски. На таком производстве легко работать даже девушкам.

Технополис "Москва" развернул в Руднёво большую производственную площадку. Теперь в Некрасовке - тысячи рабочих мест. Компании, получившие статус резидента, освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов. А ставка налога на прибыль для них составит всего 2%. Будет действовать и режим свободной таможенной зоны, а еще - льготы по аренде земли.

"Сегодня запускаются первые производства - это производство "АэроМакса" по производству беспилотников, еще три производства - в стадии запуска, помимо этого - еще порядка 10 предприятий заходят с высокотехнологичной продукцией, рядом строится еще один огромный комплекс "Алмаз Антей" - одного из самых высокотехнологичных предприятий нашей страны. Так что здесь будет создана первоклассная производственная площадка", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом молодом районе не только новые производства, здесь активно развивается и социальная инфраструктура. Сегодня открыли корпус для старшеклассников в "Школе в Некрасовке". Собянин поздравил ребят с новосельем.

Четырехэтажное здание выполнено по индивидуальному проекту, большое, светлое и просторное. На перемене можно сыграть партию в шахматы или пинг-понг, чтобы легче было сосредоточиться на уроках. А в этом корпусе учатся в профильных классах - ученики уже понимают, с чем свяжут свою жизнь. Те, кто решил посвятить себя медицине, учатся делать инъекции на специальных тренажерах прямо в кабинете биологии.

В школе также есть библиотечный центр, спортивный и актовый залы. На территории - футбольное поле, баскетбольная площадка и беговые дорожки.

Образовательный комплекс "Школа в Некрасовке" был создан в 2009 году. Сегодня в его состав входят три школьных здания и четыре здания дошкольных групп. Всего здесь обучается почти 5 тысяч детей.

Елена Сахно, Александра Панина, Андрей Корнилов, Тимофей Проймин, Андрей Пашутин, "ТВ Центр"

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