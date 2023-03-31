ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начинают работу летние веранды кафе и ресторанов

15:00
  • пятница
  • 31 марта 2023

Проекты разные: и стандартные, и индивидуальные

На столичных улицах - весенний переполох. Рестораторы готовятся к теплому сезону. Вовсю идет монтаж летних веранд. Даже несмотря на то, что природа пока не балует теплом.

"Обустройство веранды занимает 2-3 недели. С 15 марта разрешается монтаж. И дальше мы уже ориентируемся по погоде. Как только погода позволяет, достаточно поставить столы, стулья, необходимую декорацию. И все, можно работать", - сказала Нелли Валендюк, директор ресторана и кулинарной студии.

Нового сезона ждет не только бизнес. В предвкушении возможности посидеть на уютной веранде - и сами москвичи.

Для каждого ресторана веранда - как визитная карточка. Это возможность показать прохожим то, что в холодное время года скрыто. Зазывают посетителей и ароматными запахами, и красивым дизайном.

Летнюю площадку рестораторы со стажем всегда стараются органично вписать в стилистику окружающих улиц.

"Наша веранда, как всегда, в классическом консервативном стиле. Потому что, как вы обратите внимание, мы находимся в здании консерватории имени Чайковского. У нас мебель из французского бистро, она тоже несет такое имя классиков", - рассказывает Юлия Фартушная, менеджер ресторана.

Официально открыться летние веранды могут уже с 1 апреля. Но судя по прогнозу погоды, насладиться едой и напитками на свежем воздухе москвичи решатся все же ближе к маю.

Екатерина Гоголева, Евгений Ро, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Установка летних веранд
Установка летних веранд
Летняя веранда кафе
Летняя веранда кафе
Установка летних веранд
Установка летних веранд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.