В Москве начинают работу летние веранды кафе и ресторанов

Проекты разные: и стандартные, и индивидуальные

На столичных улицах - весенний переполох. Рестораторы готовятся к теплому сезону. Вовсю идет монтаж летних веранд. Даже несмотря на то, что природа пока не балует теплом.

"Обустройство веранды занимает 2-3 недели. С 15 марта разрешается монтаж. И дальше мы уже ориентируемся по погоде. Как только погода позволяет, достаточно поставить столы, стулья, необходимую декорацию. И все, можно работать", - сказала Нелли Валендюк, директор ресторана и кулинарной студии.

Нового сезона ждет не только бизнес. В предвкушении возможности посидеть на уютной веранде - и сами москвичи.

Для каждого ресторана веранда - как визитная карточка. Это возможность показать прохожим то, что в холодное время года скрыто. Зазывают посетителей и ароматными запахами, и красивым дизайном.

Летнюю площадку рестораторы со стажем всегда стараются органично вписать в стилистику окружающих улиц.

"Наша веранда, как всегда, в классическом консервативном стиле. Потому что, как вы обратите внимание, мы находимся в здании консерватории имени Чайковского. У нас мебель из французского бистро, она тоже несет такое имя классиков", - рассказывает Юлия Фартушная, менеджер ресторана.

Официально открыться летние веранды могут уже с 1 апреля. Но судя по прогнозу погоды, насладиться едой и напитками на свежем воздухе москвичи решатся все же ближе к маю.

Екатерина Гоголева, Евгений Ро, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"