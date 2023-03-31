Трое приезжих из Калининградской области арендовали частный дом

Подмосковные полицейские накрыли нарколабораторию, которая почти месяц работала в деревне Петелино под Одинцово, передает "ТВ Центр".

Трое приезжих из Калининградской области арендовали частный дом и оборудовали там все для производства наркотиков. Полицейские обнаружили пять подносов и два пакета с порошком, различные емкости с химическими реагентами, а ещё колбы, мерные стаканы, весы и средства индивидуальной защиты.

Экспертиза установила, что изъятый порошок - наркотическое средство мефедрон общей массой более 800 граммов. Задержанные рассказали, что готовый товар планировали сбыть через тайники-закладки.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Сейчас они отправлены под арест.

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