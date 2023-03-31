Дом-музей Чехова на Садово-Кудринской улице открылся после реставрации

Восстанавливали интерьеры по рисункам брата писателя, а также письмам

Приходи вечером в комод - весело проведем время! Именно после таких приглашений во флигеле на Садовой -Кудринской 140 лет назад собирались Чайковский, Шехтель, Левитан, Гиляровский. Встречал их человек невероятной красоты. Высокий, кареглазый, с приятным баритоном. Антон Павлович Чехов покорял моментально. Он успевал делать все: творить, лечить, помогать близким. За этим столом были написаны пьесы "Свадьба", "Леший" и "Медведь", почти сотня рассказов. В этих стенах он превратился из автора "малой прессы" в большого писателя.

"Это попытка воскресить не просто какой-то фрагмент Старой Москвы, а ту точку, где сходились очень многие силовые линии русской культуры - оперной сцены, театра, живописи и литературы", - отметил Дмитрий Бак, директор ГМИРЛИ имени В.И. Даля.

Старейший литературный музей столицы после реставрации изменился. Нет, сам дом-комод, в котором семья Чеховых прожила четыре года, остался прежним. Его только бережно восстановили. Но благодаря особому художественному решению здесь теперь можно увидеть в два раза больше уникальных экспонатов, включая личные вещи Антона Павловича. Черновики пьес и рассказов, перо, которым был написан "Вишнёвый сад". Самый модный по тем временам французский галстук, дорожный чемодан, повидавший немало путешествий. А также рыболовные снасти и милые подарки. Такие, как запонки - на 31-й день рождения любимой супруге.

Государственный музей истории российской литературы имени Даля готов удивлять и вдохновлять. Во-первых, он обладает крупнейшей в мире чеховской коллекцией, так что недостатка в замечательных выставках не будет. Во-вторых, в доме-комоде появится исследовательская зона - для всех, кто мечтает узнать о любимом авторе еще больше. Название новой зоны интересов соответствующее - черная комната или литературная кухня. И таких открытий в обновлённом доме-музее будет немало.

"Есть возможность поработать и с самыми разными людьми, которые будут сюда приходить. От профессионального сообщества до посетителей по Пушкинской карте. Это самая разная возможность и уровень проведения экскурсий. Все это тщательно продумано, придумано. И вот сегодня очень долгожданный для всех нас день", - объясняет министр культуры Ольга Любимова.

С таким богатейшим фондом и планами можно смело надеяться на чудо. На возможность наконец-то разгадать секрет притягательности и проницательности гениального автора.

Ольга Стрельцова, Евгений Ро, Филипп Швырев, "ТВ Центр"

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