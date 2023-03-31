Землю атакуют мощные магнитные бури

На СОлнце образовались корональной дыры

Мощнейшие магнитные бури сегодня начали атаковать Землю. Они могут не только вызвать недомогание у людей, но и привести к сбоям в работе приборов.

Все это произойдет из-за корональной дыры, образовавшейся на Солнце. Теперь солнечный ветер мчится к Земле со скоростью почти 3 миллиона километров в час.

"Ускоренный поток от этой корональной дыры уже достиг Земли вчера в конце суток, и в настоящий момент мы ожидаем продолжение. Зарегистрирована магнитная буря от коронального ветра. 1 и 2 апреля ожидается, что будет возмущение геомагнитного поля", - рассказала Галина Лашина, главный специалист Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

Впрочем, астрономы успокаивают. Корональные дыры - явление обычное. Только в прошлом году их образовалось семь. В эти дни специалисты рекомендуют метеозависимым людям больше отдыхать и бывать на свежем воздухе, отвлечься от неприятных мыслей, почитать интересные книги, посмотреть кино или послушать приятную музыку.

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